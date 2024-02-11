Агент заявил, что в «Сочи» рассчитывают на Сутормина как на лидера команды

Александр Клюев, агент футболиста «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о предстоящем переходе своего клиента в «Сочи».

«Зенит» уже подтвердил аренду Сутормина. Мы тоже подтверждаем: Алексей на правах аренды без права выкупа переходит в футбольный клуб «Сочи», — заявил Клюев «Чемпионату».

Агент отметил, что Сутормин идет в «Сочи» за игровой практикой, а также помочь команде решить поставленные задачи. Южане рассчитывают на Сутормина как на лидера и футболиста основного состава, подытожил Клюев.

В сезоне-2023/24 Сутормин появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два голевых паса.

Действующий контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.