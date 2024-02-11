Караваев: Реализовал себя процентов на 70

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о том, насколько он себя реализовал.

— Есть куда расти. Может, процентов на 70. Вот эти 30, наверное, еще лежат (смеется). Может быть, еще получится. Как говорится, после 30 откроются новые чакры, — заявил Караваев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешней кампании 28-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три ассиста.

Контракт Караваева со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в пять миллионов евро.