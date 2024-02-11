«Динамо» назвало состав на игру против «Елимая»

«Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона. В воскресенье «бело-голубые» проведут товарищеский матч против казахстанского «Елимая». Рулевой московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Бессмертный, Лепский, Зайдензаль, Скопинцев, Окишор, Назаренко, Гагнидзе, Гладышев, Макаров, Смолов.

Матч «Динамо» - «Елимай» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Динамо» после первой части сезона занимает третье место.