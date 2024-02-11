Агент Помазуна высказался о возможном трансфере вратаря в «Спартак»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Напомним, за екатеринбургский клуб Помазун выступает на правах аренды, контракт игрока принадлежит ЦСКА.

Ранее появилась информация, что «Спартак» продолжает вести переговоры по возможному трансферу 27-летнего футболиста.

«Илья нормально тренируется с «Уралом». Задайте вопрос тем, кто говорит. Ко всем вопросам по трансферу вернемся летом», — приводит слова агента «Чемпионат».

В нынешней кампании Помазун принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.