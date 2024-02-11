​Два судьи не допущены к работе в РПЛ – названа фамилии и причина

К возобновлению чемпионата России готовятся не только команды, но и арбитры. В воскресенье на сборе в Турции двое судей не смогли сдать тест по физической подготовке. Речь идёт об Алексее Амелине и Яне Бобровском.

Теперь Амелин и Бобровский примерно месяц будут готовиться к пересдаче теста. До успешной пересдачи эти арбитры не смогут работать на матчах Премьер-лиги и Кубка России, рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что матчи первого в 2024 году тура Российской премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 марта.

После восемнадцати сыгранных туров лидером чемпионата России является «Краснодар».