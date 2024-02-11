В «Зените» раскрыли будущее Сутормина

Полузащитник Алексей Сутормин действительно перейдёт из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. Информацию подтвердил Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Новости об аренде Сутормина в «Сочи» правдивы. Алексей в пути на сборы новой команды», - цитирует Медведева «Чемпионат».

Алексею Сутормину 30 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 1,5 миллиона евро.

Стоит сказать, что «Сочи» после первой части сезона располагается на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России. Футбольный сезон РПЛ продолжится уже в начале марта.