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Игрок «Локомотива» Куликов прибыл на сборы «Родины»

11 Февраля 2024 • 14:43 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прибыл в Турцию на сборы московской «Родины».

По информации «Спорт-Экспресса», 25-летний футболист уже тренируется со своей новой командой.

Ранее сообщалось, что Куликов близок к переходу в «Родину», однако пока неизвестно, будет ли это аренда или же полноценный трансфер.

В текущем сезоне Куликов провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 700 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей четвёрки на семь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
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