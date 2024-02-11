«Балтика» усилится венесуэльским защитником

Защитник клуба «Каракас» Диего Луна продолжит карьеру в калининградской «Балтике».

По информации Legalbet, венесуэльски футболист уже прибыл на сборы команды. Ожидается, что о трансфере новобранца калининградский клуб объявит уже в самое ближайшее время.

В прошлом году 24-летний Луна провёл за «Каракас» 31 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника сейчас составляет 300 тысяч евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Балтика», набравшая 13 очков, занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.