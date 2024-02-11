​Кураньи выделил трёх влиятельных футболистов из России

Экс-футболист сборной Германии Кевин Кураньи поделился своим мнением о наиболее влиятельных людях России из мира футбола.

«Если брать футболистов, то отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина. Они поменяли футбол в России и сделали его по-настоящему топовым», - слова Кураньи приводит Sport24.

В целом же Кураньи считает самым влиятельным человеком России известного хоккеиста Александра Овечкина. Ему осталось забросить 60 шайб, чтобы повторить рекорд НХЛ.

Напомним, что в своё время – в 2010-2015 годах – Кевин Кураньи выступал за московское «Динамо». Немец забил 56 голов и отдал 24 голевых паса в 151 матче.