Кураньи назвал самого влиятельного человека в России

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи назвал наиболее влиятельного, на его взгляд, человека в России. По мнению экс-игрока сборной Германии, таковым является хоккеист Александр Овечкин.

«Самый влиятельный человек и спортсмен в России – хоккеист Александр Овечкин. Самый главный и узнаваемый российский спортсмен. Он многое дал мировому и российскому хоккею», - цитирует Кураньи Sport24.

Отметим, что Александр Овечкин является болельщиком футбольного клуба «Динамо». В 2022 году хоккеист даже сыграл за «бело-голубых» в товарищеском матче против «Амкала». В той игре Овечкину удалось забить гол с паса Фёдора Смолова.

Кевин Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 годах. В 151 матче немец забил 56 голов.