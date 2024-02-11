Джорджевич: «Если бы остался в «Сочи», пришлось бы тренироваться непонятно где»

Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич, покинувший клуб 30 января, рассказал, что имел возможность остаться в команде.

«Если бы я хотел, мог бы остаться. Но пришлось бы тренироваться непонятно где. У меня было желание не терять время. Если тренер не видел меня в составе, мне хотелось уйти играть», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Ранее черногорский футболист сообщал, что намерен продолжить карьеру в саудовском клубе «Абха».

В нынешнем сезоне 29-летний Джорджевич провёл в составе «Сочи» 14 матчей, забив в них два мяча и отдав четыре результативные передачи. Отметим, что в карьере нападающего также были такие клубы, как «Зенит», «Локомотив» и «Сампдория».