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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев сделал прогноз на место «Спартака» в РПЛ

11 Февраля 2024 • 13:55 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Денис Бояринцев поделился мнением о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что «Спартак» будет в тройке. Чемпионство - тяжеловато», - приводятся слова Бояринцева в телеграм-канале «Советского спорта».

После 18 туров чемпионата России спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. В первом матче после зимнего перерыва «народная команда» на выезде встретится с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев
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