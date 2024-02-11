Бояринцев сделал прогноз на место «Спартака» в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Денис Бояринцев поделился мнением о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я думаю, что «Спартак» будет в тройке. Чемпионство - тяжеловато», - приводятся слова Бояринцева в телеграм-канале «Советского спорта».

После 18 туров чемпионата России спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. В первом матче после зимнего перерыва «народная команда» на выезде встретится с «Зенитом».