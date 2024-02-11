Нападающий сборной Сербии отказал «Краснодару» из-за девушки

Форвард сборной Сербии Андрия Живкович, выступающий на клубном уровне за греческий ПАОК, отказался от варианта трудоустройства в Российской премьер-лиге. Интерес к футболисту проявлял «Краснодар», сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

Живкович отверг предложение «быков» из-за беременности своей девушки. «Краснодар» предлагал сербу трехлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере двух миллионов евро.

Краснодарский клуб лидирует в чемпионате России после 18 туров. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и опережают ближайшего преследователя на два балла.