Тренер «Зенита»: «У нас не было ни одного лёгкого золота»

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался касательно борьбы за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что у нас не было сложных сезонов. Не было у нас ни одного легкого золота. Мы не на первом месте, но если брать чемпионат в целом, то держим уровень и будем бороться за чемпионство», - цитирует специалиста издание «Известия».

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта.