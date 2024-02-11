Джорджевич: «Обид на «Сочи» нет»

Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич признался, что не держит обиды на свой прежний клуб.

Ранее черногорский футболист рассказал, что о расставании клуб сообщил ему по телефону.

«Нет, обид нет. Но жалко, что всё закончилось не так, как я хотел. Впрочем, это футбол», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл в составе «Сочи» 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее стало известно о том, что Джорджевич продолжит карьеру в саудовском клубе «Абха».

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.