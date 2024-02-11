Стало известно, когда Сутормин перейдёт в «Сочи»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин переходит в другой российский клуб – «Сочи». Об этом рапортует «Чемпионат».

Как стало известно источнику, футболист вскоре станет игроком «Сочи». Во вторник, 13 февраля, Алексей прибудет в расположение южан для оформления сделки. Стороны подпишут арендный договор до завершения сезона. У «Сочи» не будет права выкупа Сутормина.

В этом сезоне чемпионата России 30-летний полузащитник сыграл семь поединков, отметившись двумя голевыми передачами.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место, а «Сочи» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.