Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в нынешнем сезоне.
- Вы еще не планируете завершать карьеру?
- Лет до семидесяти планирую играть (смеется). Здоровье есть, а там, как получится. Сейчас непонятно с продолжением карьеры. Варианты есть с клубами из ФНЛ. Заканчивать еще не готов – только недавно начал играть. Активно слежу за матчами «Динамо», на кубковые игры даже выбираться получалось.
- У «Динамо» усиления нет. Оно команде необходимо?
- Команда сейчас и так хорошая.
- Но конкуренты усиливаются. «Спартак», например, взял Угальде за 15 млн евро.
- Посмотрим, будет ли он вообще играть. Болельщики каждое трансферное окно ждут усиления, но ведь новичков еще нужно встроить в игру команду. А когда команда уже сыгранная, есть вопросы. Я еще понимаю, когда клуб усиливается перед сезоном. А сейчас зачем привозить много футболистов? Это же все надо перестраивать, вливать новых игроков в коллектив. Не так все просто на поле и в раздевалке. Должен быть хороший микроклимат. Поэтому не факт, что если есть приобретения, то команда обязательно будет лучше играть. Может быть и хуже.
- Иными словами, сейчас «Динамо» трансферы не нужны?
- Думаю, что у команды все в порядке.
- Вы не видите в «Динамо» проблемных позиций?
- Думаю, что один-два игрока все-таки придут зимой. А так, команда показывала хороший футбол.
- В чем преимущество «Динамо» перед конкурентами в борьбе за третье место?
- Надо смотреть выше. Москвичи могут и «Краснодар» догнать. Матчей еще много. Нужно это сделать.
- Как вам работа Лички?
- Интересная игра сейчас у команды. И за пределами поля у ребят хорошее настроение, шутки.
- Лесовой уехал в «Маккаби». Что об этом думаете?
- В «Динамо» есть люди, которые его заменят. Гладышев, другие ребят.
- Слышали о том, что «Зенит» рассматривал кандидатуру Скопинцева?
- Не верю, что он туда уйдет.
- Сейчас кто вам нравится из игроков «Динамо»?
- Смолов.
Елена Григорьевская
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