Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

- Вы еще не планируете завершать карьеру?

- Лет до семидесяти планирую играть (смеется). Здоровье есть, а там, как получится. Сейчас непонятно с продолжением карьеры. Варианты есть с клубами из ФНЛ. Заканчивать еще не готов – только недавно начал играть. Активно слежу за матчами «Динамо», на кубковые игры даже выбираться получалось.

- У «Динамо» усиления нет. Оно команде необходимо?

- Команда сейчас и так хорошая.

- Но конкуренты усиливаются. «Спартак», например, взял Угальде за 15 млн евро.

- Посмотрим, будет ли он вообще играть. Болельщики каждое трансферное окно ждут усиления, но ведь новичков еще нужно встроить в игру команду. А когда команда уже сыгранная, есть вопросы. Я еще понимаю, когда клуб усиливается перед сезоном. А сейчас зачем привозить много футболистов? Это же все надо перестраивать, вливать новых игроков в коллектив. Не так все просто на поле и в раздевалке. Должен быть хороший микроклимат. Поэтому не факт, что если есть приобретения, то команда обязательно будет лучше играть. Может быть и хуже.

- Иными словами, сейчас «Динамо» трансферы не нужны?

- Думаю, что у команды все в порядке.

- Вы не видите в «Динамо» проблемных позиций?

- Думаю, что один-два игрока все-таки придут зимой. А так, команда показывала хороший футбол.

- В чем преимущество «Динамо» перед конкурентами в борьбе за третье место?

- Надо смотреть выше. Москвичи могут и «Краснодар» догнать. Матчей еще много. Нужно это сделать.

Реклама

- Как вам работа Лички?

- Интересная игра сейчас у команды. И за пределами поля у ребят хорошее настроение, шутки.

- Лесовой уехал в «Маккаби». Что об этом думаете?

- В «Динамо» есть люди, которые его заменят. Гладышев, другие ребят.

- Слышали о том, что «Зенит» рассматривал кандидатуру Скопинцева?

- Не верю, что он туда уйдет.

Реклама

- Сейчас кто вам нравится из игроков «Динамо»?

- Смолов.

Елена Григорьевская