Бывший полузащитник ЦСКА и «Алании» Алан Кусов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «армейцев» в нынешнем сезоне.

- Как пристально следите сейчас за ЦСКА?

- В прошлом сезоне посещал матч с «Химками». А так, когда я нахожусь в Москве и есть возможность, смотрю. Но в этом сезоне матчи совпадали с какими-то делами, которые отвлекали от просмотра. Так что видел не все игры.

- Как оцените позиции «армейцев» в этом чемпионате?

- Место пока низкое для ЦСКА, но, думаю, команда должна подтянуться. За первое место, конечно, будет сложно побороться, но в призы попасть должны.

- За счет чего команда может это сделать, ведь конкуренция высока?

- Пока сложно сказать.

- Оцените перспективы Чалова в ЦСКА. Контракт он пока не переподписал. Уедет в Европу?

- Это ему решать. Если будет достойное предложение, то ехать стоит.

- Ожидали такой интриги в чемпионской гонке в этом сезоне?

- Не могу сказать, что «Краснодар» удивил меня своими результатами. Скорее порадовал. Команда уже такой долгий отрезок времени возглавляет таблицу и удерживает свои позиции. Думаю, что южане смогут побороться за золото с «Зенитом». Матчи «Краснодара» я тоже смотрю. Раньше команда играла больше в атакующий футбол, а сейчас игра стала более рациональной. Благодаря этому и строгой игре в обороне «быки» и лидируют.

- Помимо РПЛ какие-то другие чемпионаты смотрите?

- Вообще, я симпатизировал «Барселоне», но сейчас она слабо выглядит. Английский чемпионат нравится и «Манчестер Сити» в частности. Там работает Гвардиола, который мне нравится, как тренер.

Елена Григорьевская