Бывший полузащитник ЦСКА и «Алании» Алан Кусов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах «армейцев» в нынешнем сезоне.
- Как пристально следите сейчас за ЦСКА?
- В прошлом сезоне посещал матч с «Химками». А так, когда я нахожусь в Москве и есть возможность, смотрю. Но в этом сезоне матчи совпадали с какими-то делами, которые отвлекали от просмотра. Так что видел не все игры.
- Как оцените позиции «армейцев» в этом чемпионате?
- Место пока низкое для ЦСКА, но, думаю, команда должна подтянуться. За первое место, конечно, будет сложно побороться, но в призы попасть должны.
- За счет чего команда может это сделать, ведь конкуренция высока?
- Пока сложно сказать.
- Оцените перспективы Чалова в ЦСКА. Контракт он пока не переподписал. Уедет в Европу?
- Это ему решать. Если будет достойное предложение, то ехать стоит.
- Ожидали такой интриги в чемпионской гонке в этом сезоне?
- Не могу сказать, что «Краснодар» удивил меня своими результатами. Скорее порадовал. Команда уже такой долгий отрезок времени возглавляет таблицу и удерживает свои позиции. Думаю, что южане смогут побороться за золото с «Зенитом». Матчи «Краснодара» я тоже смотрю. Раньше команда играла больше в атакующий футбол, а сейчас игра стала более рациональной. Благодаря этому и строгой игре в обороне «быки» и лидируют.
- Помимо РПЛ какие-то другие чемпионаты смотрите?
- Вообще, я симпатизировал «Барселоне», но сейчас она слабо выглядит. Английский чемпионат нравится и «Манчестер Сити» в частности. Там работает Гвардиола, который мне нравится, как тренер.
Елена Григорьевская
Бан пользователя