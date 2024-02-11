Президент РПЛ прокомментировал ситуацию «Спартака» и Джикии

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации, которая сложилась между московским «Спартаком» и защитником Георгием Джикией.

«Это сложная ситуация, но точно внутренняя проблема клуба. Георгий - яркий футболист, капитан «Спартака» и сборной. «Спартак» - сверхпопулярный клуб. Обсуждение неизбежно», - цитирует руководителя телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия в этом сезоне лишился места в стартовом составе «народной команды». На счету 30-летнего защитника девять матчей за «красно-белых». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом.