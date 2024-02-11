Бителло назвал самые запоминающиеся матчи в составе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о самых запоминающихся матчах в составе московской команды.

По словам бразильского футболиста, больше всего ему запомнились победы над «Зенитом» и ЦСКА, так как в этих играх было потрачено большое количество нервов, что ещё сильнее повышает ценность данных встреч .

«Для меня самые запоминающиеся матчи — с особенно сложными соперниками. Выделю победы над «Зенитом» в Кубке и над ЦСКА — в чемпионате. В обоих случаях было очень сложно, нам противостояли хорошие, квалифицированные игроки», — цитирует Бителло «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» осенью прошлого года из «Гремио» за 10 миллионов евро. В составе «бело-голубых» полузащитник провёл 15 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.