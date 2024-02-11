Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «бело-голубых» на борьбу за золото, а также называл лучшего легионера в составе команды.

- Удается посещать матчи «Динамо»?

- Слежу за новостями из команды в основном из СМИ. Недавно поздравлял Смолова с днем рождения. Пожелал, чтобы он завоевал с «Динамо» трофей. Это будет лучшим подарком.

- Это сложно будет сделать.

- Конечно, но шансы есть. За счет командной игры и дисциплины. Если продолжат играть в том же духе, то есть все возможности.

- Как вам футбол Лички?

- Нравится, что команда много играет в атаку. Но проводить так полноценные матчи не получается. Играют отрезками и часто упускают победу на последних минутах. То есть раздаривают нужные очки.

- С чем это связано?

- Это первый сезон Лички, плюс был первый отрезок под его руководством. Думаю, что на сборах все выводы будут сделаны и общекомандные действия отладят.

- В «Динамо» новичков нет. Как к этому относитесь?

- Меня это не беспокоит. Пусть их будет не много, но это будут качественные игроки, которые придут не просто заполнить обойму, а усилить команду.

- Достаточно ли нынешнего состава для того, чтобы удержать третье место?

- Нет. Просто надо пристальнее выбирать пополнение.

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- Какие позиции нужно усилить, на ваш взгляд?

- Я бы взял игрока в центр обороны. Но и в атаку, и в середину поля тоже по одному сильному исполнителю не помешало бы.

- Продавать игроков нежелательно? Писали, что Скопинцев на карандаше у «Зенита».

- Я не верю, что он туда уйдет. От добра добра не ищут. Он постоянно играет в «Динамо», прогрессирует. Я не уверен, что он вытеснит Дугласа Сантоса из состава «Зенита»,

- Кто-то из российских футболистов способен на это?

- Маловероятно. Левоногих защитников, которые играли хотя бы на уровне Сантоса, я не вижу.

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- Как отнеслись к уходу Лесового в «Маккаби»?

- Это интересный трансфер. Футболист захотел попробовать свои силы в другом чемпионате. Плюс ему нужна полноценная игровая практика. В «Арсенале» он играл постоянно и был ключевым футболистом, но в «Динамо» смотрелся совсем по-другому. Ему было сложно тут конкурировать. Все дело в травмах. Он не вышел на свой уровень, который у него был в тульском «Арсенале».

- Кто из игроков «Динамо» вам понравился по первой части сезона?

- Тюкавин. По поводу Бителло я сомневался, когда он проводил первые матчи, но потом он прибавил, улучшил взаимопонимание и сейчас уже списывается в игру команды. Из легионеров мне он больше всех нравится.

- Способно ли «Динамо» замахнуться на место выше третьего в этом чемпионате?

- Для этого необходима стабильная игра, чтобы не терялись очки в концовках матчей. Плюс необходимо везение, чтобы быть на равных с «Зенитом» и «Краснодаром».

- Третье место по итогам сезона вы бы как оценили?

- Его можно было бы зачислить в актив.

- Следите за трансферами других команд?

- Мало слежу. Только из новостей в СМИ что-то узнаю. Единственное, видел несколько нарезок матчей «Зенита». К ним опять приехали какие-то феноменальные бразильцы. Новичков много, и именно легионеры, судя по всему, опять будут все решать в «Зените».

- Это минимизирует шансы «Краснодара» на золото?

- Трансферную кампанию этих клубов сложно сравнить. Питерцы здорово работают на трансферном рынке. Если у южан кто-то выпадет из-за травм или дисквалификаций, то им будет очень тяжело удержать лидерство. Но на данный момент я бы расценил шансы на первое место для этих команд как 50 на 50. Хотелось бы, чтобы и «Динамо» вмешалось в эту гонку. Оно объективно может составить конкуренцию. Пройдут сборы, команда Лички наберет хорошие кондиции, улучшит взаимопонимание, и все будет в ее руках.

Елена Григорьевская