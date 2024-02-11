Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Динамо» объективно может навязать конкуренцию «Краснодару» и «Зениту» эксклюзив

11 Февраля 2024 • 11:55 Комментировать

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «бело-голубых» на борьбу за золото, а также называл лучшего легионера в составе команды.

- Удается посещать матчи «Динамо»?

- Слежу за новостями из команды в основном из СМИ. Недавно поздравлял Смолова с днем рождения. Пожелал, чтобы он завоевал с «Динамо» трофей. Это будет лучшим подарком.

- Это сложно будет сделать.

- Конечно, но шансы есть. За счет командной игры и дисциплины. Если продолжат играть в том же духе, то есть все возможности.

- Как вам футбол Лички?

- Нравится, что команда много играет в атаку. Но проводить так полноценные матчи не получается. Играют отрезками и часто упускают победу на последних минутах. То есть раздаривают нужные очки.

- С чем это связано?

- Это первый сезон Лички, плюс был первый отрезок под его руководством. Думаю, что на сборах все выводы будут сделаны и общекомандные действия отладят.

- В «Динамо» новичков нет. Как к этому относитесь?

- Меня это не беспокоит. Пусть их будет не много, но это будут качественные игроки, которые придут не просто заполнить обойму, а усилить команду.

- Достаточно ли нынешнего состава для того, чтобы удержать третье место?

- Нет. Просто надо пристальнее выбирать пополнение.

Реклама


- Какие позиции нужно усилить, на ваш взгляд?

- Я бы взял игрока в центр обороны. Но и в атаку, и в середину поля тоже по одному сильному исполнителю не помешало бы.

- Продавать игроков нежелательно? Писали, что Скопинцев на карандаше у «Зенита».

- Я не верю, что он туда уйдет. От добра добра не ищут. Он постоянно играет в «Динамо», прогрессирует. Я не уверен, что он вытеснит Дугласа Сантоса из состава «Зенита»,

- Кто-то из российских футболистов способен на это?

- Маловероятно. Левоногих защитников, которые играли хотя бы на уровне Сантоса, я не вижу.

Реклама


- Как отнеслись к уходу Лесового в «Маккаби»?

- Это интересный трансфер. Футболист захотел попробовать свои силы в другом чемпионате. Плюс ему нужна полноценная игровая практика. В «Арсенале» он играл постоянно и был ключевым футболистом, но в «Динамо» смотрелся совсем по-другому. Ему было сложно тут конкурировать. Все дело в травмах. Он не вышел на свой уровень, который у него был в тульском «Арсенале».

- Кто из игроков «Динамо» вам понравился по первой части сезона?

- Тюкавин. По поводу Бителло я сомневался, когда он проводил первые матчи, но потом он прибавил, улучшил взаимопонимание и сейчас уже списывается в игру команды. Из легионеров мне он больше всех нравится.

- Способно ли «Динамо» замахнуться на место выше третьего в этом чемпионате?

- Для этого необходима стабильная игра, чтобы не терялись очки в концовках матчей. Плюс необходимо везение, чтобы быть на равных с «Зенитом» и «Краснодаром».

- Третье место по итогам сезона вы бы как оценили?

- Его можно было бы зачислить в актив.

- Следите за трансферами других команд?

- Мало слежу. Только из новостей в СМИ что-то узнаю. Единственное, видел несколько нарезок матчей «Зенита». К ним опять приехали какие-то феноменальные бразильцы. Новичков много, и именно легионеры, судя по всему, опять будут все решать в «Зените».

- Это минимизирует шансы «Краснодара» на золото?

- Трансферную кампанию этих клубов сложно сравнить. Питерцы здорово работают на трансферном рынке. Если у южан кто-то выпадет из-за травм или дисквалификаций, то им будет очень тяжело удержать лидерство. Но на данный момент я бы расценил шансы на первое место для этих команд как 50 на 50. Хотелось бы, чтобы и «Динамо» вмешалось в эту гонку. Оно объективно может составить конкуренцию. Пройдут сборы, команда Лички наберет хорошие кондиции, улучшит взаимопонимание, и все будет в ее руках.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
12:07 · Россия. Премьер-лига
Пареха: «Все испанские болельщики точно знают про «Спартак»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Дасаев назвал лучших вратарей России на сегодняшний день
11:55 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ прокомментировал ситуацию «Спартака» и Джикии
11:46 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал самые запоминающиеся матчи в составе «Динамо»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич — об уходе из «Сочи»: «Позвонили и сказали — всё, тренер так решил, это неприятно»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Филимонов выбрал нового капитана «Спартака»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Бителло — о переходе в «Динамо»: «Совру, если скажу, что думал о России»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Динамо» хочет выиграть не только чемпионат, но и Кубок»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал лидеров «Динамо»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии
10:18 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Джикия может дождаться ухода Абаскаля»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Бителло рассказал, что его удивило в России
09:44 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился Помазун»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бителло выбрал между Месси и Холанном
09:18 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал экс-форварда «Барселоны» самым сильным одноклубником в карьере
Все новости
Рекомендуем