Бывший игрок ЦСКА Юрис Лайзанс в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с контрактом Чалова, Круговом и Файзуллаева.

- Как вы отнеслись к ситуации с Чаловым и его контрактом?

- Думаю, он должен договориться и найти общий язык с ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер решит этот вопрос. Но если человек не хочет, какие бы деньги ему не давали, он не останется. Просто Чалов – воспитанник «армейского» клуба и должен понимать, что ЦСКА для него сделал, и найти оптимальное решение для себя и клуба.

- У вас есть ощущение, что он хочет уехать в Европу?

- Наверное. Тем более, он там уже играл в аренде. А не остался там, потому что «Базель» не может позволить себе покупать дорогих футболистов. А за Фёдора была большая цена. Поэтому там не смогли его оставить.

- Чалов достиг потолка в ЦСКА?

- Смотря, какой потолок он сам для себя определил. Он каждый год забивает. Чемпионом Фёдор еще не был, и это сделать тяжело. Но здесь не только от него все зависит. А перерос ли он уровень ЦСКА? Если никто до сих пор не пришел и не купил его за большие деньги, значит, люди за границей сомневаются. Плюс политическая ситуация тоже многое решает.

- Большие деньги - это какие?

- Думаю, 10 миллионов он стоит как нападающий. У него хороший возраст, статистика нормальная. Другой вопрос, кто готов заплатить за него 10 миллионов?

- Как вы относитесь к практике отъезда наших футболистов за границу? Даже Карпин это советовал.

- Думаю, он утрирует. Можно так заявлять, но берут все равно единицы. Просто там накал матчей и темп игр выше, и Карпин хочет, чтобы ребята это попробовали. Возможно, Валерий Георгиевич думает, что многие здесь комфортно себя чувствуют и не выжимают из себя сто процентов. В Европе этого уровня может не хватить. Ребята тоже сомневаются. Тем более, такие условия, как здесь, им там не сделают.

- Отдаст ли «Зенит» Кругового в аренду до лета, и нужен ли он сейчас «армейцам»?

- Нужен точно, и то, что питерцы сейчас его не отдадут, тоже понятно. Зачем им усиливать соперника? Думаю, он доиграет в «Зените-2» и перейдет в ЦСКА. Это лучше, чем сидеть на лавке в основной команде.

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- В ЦСКА здорово раскрылся Файзуллаев. В сборной Узбекистана на Кубке Азии он тоже хорошо выступил. Есть ощущение, что он может привлечь внимание европейских клубов и уехать за границу в ближайшее время?

- Ему надо продолжать выступать за ЦСКА. Он только полгода отыграл. Командные результаты не очень хорошие, а нужно, чтобы они были более стабильные. Хотя какой-то иностранный клуб может и сейчас устроить, как он раскрылся, и рассчитывает, что он может быть еще сильнее. Кто-то ждет момента, когда он полностью раскроется.

- Заметно, что у него высокий потенциал, или это какой-то всплеск?

- Я бы не стал делать таких заявлений не только про Файзуллаева, но и про других молодых ребят. Про Чалова тоже говорили, что он хорошо начал, потому у него была пара неудачных сезонов, затем пришлось все заново доказывать. Давайте посмотрим, как Файзуллаев отыграет вторую часть чемпионата. Бывает большая разница между первой частью сезона и второй.

- Какие ожидания от выступления ЦСКА после перерыва?

- Все будет зависеть от того, в какой физической форме будут ребята, потому что сразу начнутся матчи, Кубок. Состав у команды не особо большой. Может, какие-то новые ребята еще придут.

Елена Григорьевская