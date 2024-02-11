Джорджевич — об уходе из «Сочи»: «Позвонили и сказали — всё, тренер так решил, это неприятно»

Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о своём уходе из южного клуба.

Напомним, черногорский футболист покинул «Сочи» 30 января. По словам Джорджевича, сам он не ожидал такого развития событий.

«Просто позвонили и сказали — всё, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Ранее Джорджевич сообщил, что продолжит карьеру в саудовском клубе «Абха».

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, стоимость Джорджевича сейчас составляет 600 тысяч евро.