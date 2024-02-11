Филимонов выбрал нового капитана «Спартака»

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов рассказал, кого бы назначил капитаном «красно-белых» вместо защитника Георгия Джикии.

«У нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Промесу. Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса», - передает слова Филимонова RT.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 17 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. По итогам 18 туров «народная команда» набрала 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.