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Бителло — о переходе в «Динамо»: «Совру, если скажу, что думал о России»

11 Февраля 2024 • 11:08 Комментировать
Динамо Москва
...
Елимай Семей
Через 4 ч. 49 мин.

Полузащитник «Динамо» Бителло, перешедший в московский клуб осенью прошлого года из «Гремио», рассказал о том, как принял предложение от московского клуба.

Бразилец признался, что хотел выступать в Европе, однако российский вариант оказался для него наиболее реальным.

«Совру, если скажу, что думал именно о России. В остальных европейских лигах трансферное окно закрылось. Посоветовался с Ренаном из «Зенита», с Фернандо Итало из «Урала». Они сказали, что в России всё спокойно, не о чем беспокоиться. Теперь я здесь, и очень счастлив, что сделал такой выбор», — приводит слова Бителло «Спорт-Экспресс».

Напомним, за Бителло в «Динамо» заплатили 10 миллионов евро. В составе «бело-голубых» 24-летний полузащитник успел провести 15 матчей, забить пять голов и отдать две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
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