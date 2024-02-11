Бителло: «Динамо» хочет выиграть не только чемпионат, но и Кубок»

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о целях своей команды на весеннюю часть нынешнего сезона.

По словам бразильского футболиста, в «Динамо» намерены выиграть как чемпионат, так и Кубок России.

«Конечно, конкуренция серьёзная, и сильны не только «Зенит» с «Краснодаром», но и «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Мы всех уважаем. Но смотрим не вниз, а на тех, кто впереди. И хотим выиграть не только чемпионат, но и Кубок», — цитирует Бителло «Спорт-Экспресс».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на шесть очков.