Филимонов: «Джикия может дождаться ухода Абаскаля»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался насчет ситуации защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Если он покинет клуб, то произойти может всё что угодно. В новой команде он может больше не блеснуть. Но не исключено, что Джикия может дождаться ухода Абаскаля, реанимировать карьеру», - передает слова Александра RT.

В первой половине нынешнего сезона Джикия провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом.