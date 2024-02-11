Игрок «Динамо» Бителло рассказал, что его удивило в России

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, удивило ли его что-то в России.

Напомним, 24-летний бразилец перешёл в московский клуб в сентябре прошлого года из «Гремио».

По словам Бителло, перед своим переездом в Россию он успел сформировать представление о новой для себя стране, поэтому неожиданностей для него не нашлось, кроме ощущения спокойствия и безопасности.

«Что касается футбола, то какие-то матчи видел, представление имел. Ну и то, что очень холодно бывает, — тоже не сюрприз.

Если и говорить, что меня что-то удивило, то это ощущение спокойствия и полной безопасности», — приводит слова Бителло «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Бителло провёл за «Динамо» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.