Бителло выбрал между Месси и Холанном

Бразильский полузащитник Бителло, который выступает за московское «Динамо», высказался об итогах награды The Best от ФИФА. По мнению хавбека, этот приз должен был выиграть нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

«Месси - это легенда. Вообще лучший игрок. Но если брать именно прошлый год, то я с теми, кто считает, что справедливее было бы отдать награду Холанну. Все-таки он проявил себя ярче», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Холанн вместе с «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии.