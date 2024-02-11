Бителло назвал экс-форварда «Барселоны» самым сильным одноклубником в карьере

Хавбек московского «Динамо» Бителло назвал самого сильного футболиста, с которым ему довелось выступать в одной команде.

«Это Луис Суарес. Мне повезло вместе выступать за «Гремио». Суарес вообще как бог. У него очень многому можно было научиться. Играть с Луисом было одно удовольствие», - передает слова бразильского легионера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бителло перебрался в московское «Динамо» и бразильского клуба «Гремио» осенью прошлого года. Полузащитник заключил с «бело-голубыми» долгосрочный контракт на пять лет. Сумма трансфера составила десять миллионов евро.