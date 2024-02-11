Гаджиев оценил уровень футбола в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об уровне футбола в Российской премьер-лиге.

«Уровень стал безусловно хуже. А что, нет? Посмотрите, как в последние годы наши клубы выступали в еврокубках: порой выигрывали за сезон один матч из двадцати», - передает слова руководителя пресс-служба махачкалинского клуба.

После первой половины нынешнего сезона РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 38 баллами. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32). Турнир возобновится в начале марта.