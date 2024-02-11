Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич выбрал себе новый клуб

11 Февраля 2024 • 08:26 Комментировать

Экс-нападающий «Сочи» Лука Джорджевич определился, где продолжит карьеру. Об этом черногорский футболист рассказал в интервью журналистам.

«Я уже нашел новый клуб - «Абха» из Саудовской Аравии. Все решено, завтра вылетаю», - передает слова 29-летнего футболиста «РБ Спорт».

Последним местом работы Джорджевича был «Сочи». Нападающий выступал за южан с сентября 2022 года по январь 2024-го.

В нынешнем сезоне черногорец поучаствовал в 14 поединках за сочинский коллектив. Лука записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Абха трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии» «Челси» готов отдать Мудрика за звезду «Барселоны» Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели В «Барселоне» приняли решение по Ямалю
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
08:30 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил уровень футбола в РПЛ
08:26 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич выбрал себе новый клуб
01:35 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв спрогнозировал итоговый результат ЦСКА в российском чемпионате
10 Февраля
22:47 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Угальде будет тяжело, потому что его купили за большие деньги
22:41 · Россия. Премьер-лига
Деменко заявил, что «Спартак» провалил матч с «Ростовом»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Хлестов: Уход Джикии станет лучшим решением для «Спартака» и самого игрока
21:26 · Россия. Премьер-лига
Самедов: Черчесов слишком дорогой тренер для «Факела»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Головской — об Угальде: «Конкуренция — всегда хорошо»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Головской: Промес может играть ещё три-четыре года
20:15 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников заявил, что «Зениту» надо играть в чемпионате Бразилии 1
19:27 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «На международной арене Акинфеев пока не тянет»
19:07 · Россия. Премьер-лига
В «Нефтчи» подтвердили, что хотят сыграть со «Спартаком»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продолжает вести переговоры по Помазуну слухи
18:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Ярдымджи
18:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» снова сыграет с «Нефтчи» — источник слухи
Все новости
Рекомендуем