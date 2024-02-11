Джорджевич выбрал себе новый клуб

Экс-нападающий «Сочи» Лука Джорджевич определился, где продолжит карьеру. Об этом черногорский футболист рассказал в интервью журналистам.

«Я уже нашел новый клуб - «Абха» из Саудовской Аравии. Все решено, завтра вылетаю», - передает слова 29-летнего футболиста «РБ Спорт».

Последним местом работы Джорджевича был «Сочи». Нападающий выступал за южан с сентября 2022 года по январь 2024-го.

В нынешнем сезоне черногорец поучаствовал в 14 поединках за сочинский коллектив. Лука записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.