​Пономарёв спрогнозировал итоговый результат ЦСКА в российском чемпионате

Бывший футболист советской сборной и московского ЦСКА, Владимир Пономарев, попытался спрогнозировать результат ЦСКА по итогам сезона. Он считает, что команде по силам бороться за призовое место, при том, что сейчас команда идет лишь на восьмом месте в турнирной таблице.

- Ну, посмотрим! Оборона — в порядке, полузащита — нормально, в нападении укрепились Мусаевым, повторюсь. Впереди также есть Федор Чалов и Антон Заболотный. Думаю, что ЦСКА будет бороться за второе-третье место по итогам сезона, - цитирует слова Пономарева Betonmobile.ru.

Напомним, что сейчас российский чемпионат пребывает в паузе, он возобновится в первый день марта. ЦСКА предстоит сыграть с «Оренбургом».