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Александр Мостовой: «С Суторминым шансы «Сочи» остаться в Премьер-лиге увеличиваются» эксклюзив

10 Февраля 2024 • 23:30 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного перехода Алексея Сутормина в «Сочи».

«Для «Сочи» это, однозначно, усиление состава. Сутормин - интересный универсальный игрок. Он может хорошо отыграть в защите, может подключаться в атаку, может закрыть и другие позиции. Для «Сочи» это значимое укрепление. С таким футболистом шансы остаться в Премьер-лиге увеличиваются. Даже если не смотреть на этот трансфер, «Сочи» сейчас прибавляет. И очень интересно, какими они предстанут перед нами во второй половине сезона. Так что «Сочи» сделал упор на то, чтобы остаться в элитном дивизионе, и сделал упор на то, чтобы укрепиться. Так что «Сочи» будет другим после зимней паузы», - сказал Деменко.

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