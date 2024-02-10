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Александр Мостовой: «У нас судьи долго не могут решить красную или жёлтую карточку показать, а тут ещё и синяя добавится» эксклюзив

10 Февраля 2024 • 23:04 Комментировать (1)

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно введения синей карточки в футболе.

«Я считаю, что это достаточно интересная история. Как я понял, за синей карточкой последует удаление на определенное время. На самом деле, я в свое время даже говорил, что было бы неплохо ввести что-то подобное в футболе. Я также говорил, что можно попробовать ввести тайм-ауты, как это в других видах спорта делается. И я считаю, что это можно попробовать, но это нужно еще тестировать.

Тут ведь вопрос в том, за какой фол будет это даваться? Нет четких рамок, нет четких понятных границ между желтой, синей и красной карточкой. У нас судьи долго не могут решить красную или желтую показать, а тут еще и синяя добавится. Так что нужно определить понятную границу этих нарушений. Или вот, например, идет важный матч, конец игры, футболист совершает вынужденный фол. Ему за него показывают синюю карточку, которая по факту означает уже красную. Потому что времени мало, и он по-любому уйдет до конца игры. Так что это нужно пока тестировать и четко понимать», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Синяя карточка
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