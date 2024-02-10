Деменко: Угальде будет тяжело, потому что его купили за большие деньги

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением об игре новичка «красно-белых» Манфреда Угальде.

21-летний футболист присоединился к «Спартаку» в конце января, перебравшись из нидерландского «Твенте».

Эксперт считает, что пока Угальде ничего сверхъестественного не показал, отметив, что нападающему будет непросто в РПЛ.

«Чемпионат у нас другой. Тяжеловато будет, потому что его купили за такую сумму. Если бы его купили дешевле, было бы меньше разговоров, потому что теперь ему надо будет постоянно что-то доказывать», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

При этом Деменко заявил, что Угальде является хорошим футболистом, но он не стоит тех денег, которые были за него заплачены.

По данным СМИ, трансфер Угальде обошелся «Спартаку» в 13 миллионов евро.