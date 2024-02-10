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Деменко заявил, что «Спартак» провалил матч с «Ростовом»

10 Февраля 2024 • 22:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
14.02 19:30

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием об игре «красно-белых» на Зимнем кубке РПЛ.

По мнению эксперта, «Спартак» провалил первый матч против «Ростова», потому что оказался не готовым к турниру из-за позднего выхода из отпуска.

«Что касается второго матча, то соперник был намного слабее, и в этой ситуации «Спартак», понятно, чуть быстрее, у него лучше были движения и командные действии.  Но уровень с тем же «Ростовом» все же не сравнить», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Напомним, в первом туре Зимнего кубка РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» (0:3), а во втором матче разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:0).

14 февраля подопечные Гильермо Абаскаля проведут заключительный матч на турнире против казахстанского «Кайрата».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Максим Деменко Шабаб Аль-Ахли Зимний Кубок РПЛ ещё теги

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