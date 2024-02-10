Хлестов: Уход Джикии станет лучшим решением для «Спартака» и самого игрока

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился комментарием о будущем защитника столичного клуба Георгия Джикии.

«Если проанализировать всю ситуацию с Джикией, то ему пора искать новую команду. Я думаю, это будет лучшее решение и для «Спартака», и для самого Георгия», — приводит слова Хлестова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

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