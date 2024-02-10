Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлестов: Уход Джикии станет лучшим решением для «Спартака» и самого игрока

10 Февраля 2024 • 22:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
14.02 19:30

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился комментарием о будущем защитника столичного клуба Георгия Джикии.

«Если проанализировать всю ситуацию с Джикией, то ему пора искать новую команду. Я думаю, это будет лучшее решение и для «Спартака», и для самого Георгия», — приводит слова Хлестова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

Джикия: Думаю, что перестал играть не по игровым причинам

Как поступить Джикии: у капитана «Спартака» есть только 4 варианта

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Хлестов Георгий Джикия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
21:01
Головской — об Угальде: «Конкуренция — всегда хорошо»
20:42
Головской: Промес может играть ещё три-четыре года
19:07
В «Нефтчи» подтвердили, что хотят сыграть со «Спартаком»
19:00
«Спартак» продолжает вести переговоры по Помазуну
18:31
«Спартак» снова сыграет с «Нефтчи» — источник
18:06
Как поступить Джикии: у капитана «Спартака» есть только 4 варианта
09 Февраля
22:03
Кого купит «Спартак» до закрытия трансферного окна в России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КАЙРАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии» «Челси» готов отдать Мудрика за звезду «Барселоны»
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
22:31 · Россия. Премьер-лига
Хлестов: Уход Джикии станет лучшим решением для «Спартака» и самого игрока
21:26 · Россия. Премьер-лига
Самедов: Черчесов слишком дорогой тренер для «Факела»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Головской — об Угальде: «Конкуренция — всегда хорошо»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Головской: Промес может играть ещё три-четыре года
20:15 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников заявил, что «Зениту» надо играть в чемпионате Бразилии 1
19:27 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «На международной арене Акинфеев пока не тянет»
19:07 · Россия. Премьер-лига
В «Нефтчи» подтвердили, что хотят сыграть со «Спартаком»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продолжает вести переговоры по Помазуну слухи
18:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Ярдымджи
18:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» снова сыграет с «Нефтчи» — источник слухи
18:23 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Думаю, что перестал играть не по игровым причинам
18:23 · Россия. Премьер-лига
​Каррера высказался на тему ситуации Джикии в «Спартаке»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Мечты сбываются с силой Сутормина: Как построить идеальную карьеру в клубах от «Газпрома» 1
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили призывает не нагнетать обстановку вокруг вратарей «Спартака»
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» следит за турецким форвардом слухи
Все новости
Рекомендуем