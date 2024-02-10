Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от игры «Крыльев Советов», выступлении Даниила Зорина за минское «Динамо» и аренде Павла Мелёшина в этот белорусский клуб.

- Наверняка следите за бывшими командами. Как вам выступление «Крыльев Советов» в этом сезоне?

- Здорово. Во-первых, уважение вызывает то, что тренер делает ставку на молодых ребят, доверяет им. Результат мы видим. Хочется, чтобы все брали с него пример.

- На что в этом сезоне могут замахнуться «Крылья Советов»?

- Все зависит от сборов. Надо постараться не терять очки в оставшихся матчах. В принципе все возможно.

- Главный тренер Игорь Осинькин сказал, что задачи у команды самые высокие, чуть ли не третье место. Это достижимая цель?

- Да. Самарцы на это способны. Молодые ребята очень амбициозные. Плюс все близко. Если не будет никаких спадов и травм, то это возможно.

- Состав у них тянет на третье место?

- Почему нет? А «Лестер» тянул на чемпионство? Так что все нормально. Команда показывает красивый, комбинационный, быстрый футбол.

- Как относитесь к тому, что «Крылья Советов» постоянно теряют своих лидеров? Салтыков летом перейдет в «Локомотив».

- Если бы финансовая составляющая была на уровне топ-клубов, то никто бы не уходил. Конечно, все тянутся к чему-то большему, хотят сделать шаг вперед. Но если клуб будет стабильно бороться за призовую тройку, ребята будут оставаться.

- Вслед за спартаковцем Зориным, в аренду в минское «Динамо» отправился Мелёшин. Какие перспективы у Павла? Он может повторить путь Зорина, который сумел стать лидером белорусского клуба?

- Думаю, да. В чемпионате Беларуси этим ребятам доверяют, и они раскрываются. А доверие тренера очень важно. Особенно молодому футболисту. Без этого тяжело. Есть психологический фактор, когда ты имеешь право на ошибку. Тогда ты раскрываешься по новому, без страха. Нет боязни ошибиться.

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- Зорин, который вернулся в «Спартак», сможет конкурировать после такого успешного белорусского опыта?

- Все будет зависеть от того, как его видит тренер.

- Вам он нравился в минском «Динамо»?

- Скажем так, это не тот тип футболиста, который мне нравится: принял – отдал. Мне больше импонируют креативные и техничные ребята. А у Зорина дриблинга я особо не увидел.

- Следите за белорусами, которые выступают в РПЛ и вообще за трансферными событиями?

- Не особо. Времени не хватает. Иногда могу почитать какие-то новости или посмотреть футбол по телевизору, когда матч интересный, но не более того.

Елена Григорьевская