Самедов: Черчесов слишком дорогой тренер для «Факела»

Селекционер «Факела» Александр Самедов ответил на вопрос о возможном приглашении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

По мнению специалиста, у Черчесова есть предложения, но, возможно, они его не устраивают.

«В какой команде хотел бы его видеть? Не знаю. «Факел»? Думаю, Станислав Черчесов слишком дорогой специалист для нас», — приводит слова Самедова Sport24.

Напомним, последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул прошлым летом.

На данный момент наставником «Факела» является Сергей Ташуев. Под его руководством команда финишировала на 11-й строчке в первой части сезона РПЛ.