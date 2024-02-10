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Головской — об Угальде: «Конкуренция — всегда хорошо»

10 Февраля 2024 • 21:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
14.02 19:30

Бывший футболист «Спартака» Константин Головской поделился комментарием о конкуренции между нападающими «красно-белых» Александром Соболевым и Манфредом Угальде.

«Конкуренция — всегда хорошо. Не знаю, посмотрим, что будет. Если Угальде будет лучше Соболева, будет играть он», — приводит слова Головского Legalbet.

Напомним, 21-летний Угальде перебрался в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно. Форвард принял участие в трех товарищеских матчах «красно-белых» и отметился одним забитым мячом.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Головской Александр Соболев Манфред Угальде ещё теги

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