Головской — об Угальде: «Конкуренция — всегда хорошо»

Бывший футболист «Спартака» Константин Головской поделился комментарием о конкуренции между нападающими «красно-белых» Александром Соболевым и Манфредом Угальде.

«Конкуренция — всегда хорошо. Не знаю, посмотрим, что будет. Если Угальде будет лучше Соболева, будет играть он», — приводит слова Головского Legalbet.

Напомним, 21-летний Угальде перебрался в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно. Форвард принял участие в трех товарищеских матчах «красно-белых» и отметился одним забитым мячом.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков.