Головской: Промес может играть ещё три-четыре года

Экс-футболист «Спартака» Константин Головской поделился мнением о том, сколько ещё лет нападающий «красно-белых» Квинси Промес сможет держать высокий уровень.

«По мне, с его мастерством он может точно три-четыре года на этом уровне продержаться. Чемпионат России все-таки не европейский топ-чемпионат», — приводит слова Головского Legalbet.

В текущем сезоне 32-летний нидерландец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь голов и записал на свой счет восемь ассистов.

Действующее трудовое соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано до предстоящего лета. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в шесть миллионов евро.