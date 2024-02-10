Валерий Овчинников заявил, что «Зениту» надо играть в чемпионате Бразилии

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о присутствии большого числа бразильцев в «Зените».

«Зенит» может выпустить на поле любое количество бразильцев. Но смысл в этом какой? Если ведется такая трансферная политика, «Зениту» надо играть в чемпионате Бразилии», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в «Зените» должны играть российские футболисты, а команда, состоящая из десяти бразильцев, является искусственной.

После 18 туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России.