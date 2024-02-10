Бывший игрок ЦСКА Юрий Жирков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с контрактом Чалова, прогрессе Файзуллаева и переходе в стан «армейцев» Кругового.

- Как вы отнеслись к ситуации с продлением контракта Чалова? Его выдернули со сборов на переговоры.

- Нормальная ситуация, когда человек переходит из одной команды в другую. Хотя я не знаю, уйдет он из ЦСКА или нет.

- Вы, как футболист, который сам поиграл в Европе, советовали бы ему уходить или остаться?

- Чалов тоже играл в европейском клубе. В целом я положительно отношусь, когда наши ребята уезжают пробовать свои силы в Европу. Почему не попробовать себя?

- Чалов достиг потолка в ЦСКА?

- Он хорошо играет, забивает.

- Круговой усилит «армейцев»?

- Да. Хороший защитник, быстрый, с умной головой. Я был с ним в одной команде. Думаю, в ЦСКА у него все получится, тем более «армейцы» играют в три защитника, с боковыми, как он играл в «Уфе». Это его позиция.

- Круговой соответствует уровню игрока основного состава ЦСКА?

- Надо смотреть, кто будет играть за «армейцев». Возможно, кого-то продадут, отдадут в аренду или купят.

- В ЦСКА здорово раскрылся Файзуллаев. В сборной Узбекистана на Кубке Азии он тоже хорошо выступил. Аббос может в скором времени вырасти в звезду?

- Я смотрел его матчи на Кубке Азии. Это очень приличный футболит, который может вырасти в хорошего игрока.

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- Удивлены его прогрессу в ЦСКА?

- Из Узбекистана всегда к нам приезжали хорошие, техничные ребята, которые отлично владеют мячом.

Елена Григорьевская