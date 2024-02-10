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Дасаев: «На международной арене Акинфеев пока не тянет»

10 Февраля 2024 • 19:27 Комментировать

Экс-голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«На данный момент не вижу вратаря в России, который бы заслуживал награду «Лучший вратарь мира». Согласен, Игорь Акинфеев здесь фаворит, но на международной арене пока он не тянет», — цитирует Дасаева «РИА Новости».

При этом эксперт отметил, что будет только рад, если Акинфеев сможет завоевать международную награду.

В сезоне-2023/24 Акинфеев провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.

 

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