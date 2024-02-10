В «Нефтчи» подтвердили, что хотят сыграть со «Спартаком»

В пресс-службе «Нефтчи» отреагировали на информацию о возможном проведении товарищеского матча с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что встреча между командами может пройти 23 марта в Баку.

«Действительно, ответный матч против «Спартака» в Баку планируется провести 23 марта», — заявил «Спорт-Экспрессу» представитель азербайджанского клуба.

Напомним, прошлым летом «Спартак» и «Нефтчи» провели товарищеский матч в Москве. В том поединке «красно-белые» смогли переиграть соперника со счетом 2:0.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.