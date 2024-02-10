Голкипер «Урала» Илья Помазун может перебраться в московский «Спартак».

Напомним, права на вратаря принадлежат ЦСКА, а в екатеринбургском клубе он находится в аренде.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», вероятность перехода Помазуна в «Спартак» сохраняется. По данным источника, «красно-белые» рассматривают вариант как зимнего трансфера, так и летнего.

Сообщается, что ЦСКА готов отпустить Помазуна, но «Урал» не хочет отпускать футболиста этой зимой. Источник отмечает, что если «красно-синие» смогут отозвать 27-летнего вратаря из аренды, то трансфер будет оформлен до возобновления чемпионата.

В текущем сезоне Помазун провел 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.