Агент отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Ярдымджи

Ченк Мелих Языджи, агент форварда «Пендикспора» Эренджана Ярдымджи, высказался о возможном переходе игрока в «Зенит».

Ранее появилась информация, что российский клуб следит за 22-летним турецким нападающим.

«Это абсолютно неправда. Никто из «Зенита» не связывался ни со мной, ни с клубом», — приводит слова агента Sport24.

Отметим, что за «Пендикспор» Ярдымджи выступает на правах аренды. Контракт форварда принадлежит «Эюпспору».

В сезоне-2023/24 Ярдымджи принял участие в 19 матчах чемпионата Турции, в которых забил шесть голов и стал автором одной голевой передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 1,4 млн евро.