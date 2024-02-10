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«Спартак» снова сыграет с «Нефтчи» — источник слухи

10 Февраля 2024 • 18:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Кайрат
14.02 19:30

Московский «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи». Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По данным источников, контрольный поединок между командами состоится 23 марта в Баку. Напомним, в июле 2023 года «Спартак» уже играл с «Нефтчи» в рамках товарищеского матча. Встреча прошла на домашнем стадионе «красно-белых» и завершилась победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 2:0.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 30 набранных очков.

Возобновление чемпионата запланировано на начало марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нефтчи

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