Джикия: Думаю, что перестал играть не по игровым причинам

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о своём текущем положении в команде.

«Стал ли я играть меньше исключительно по игровым причинам? Думаю, что нет. Возможно, что-то личное есть, но это не ко мне вопрос», — заявил Джикия на видео, опубликованном в телеграм-канале «Крысева | Терлецкий».

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Последний раз Джикия выходил на поле в матче РПЛ 2 августа 2023 года.

Действующий контракт футболиста с московским «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года.